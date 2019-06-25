"Зенит" обыграл "Левски" благодаря голу Азмуна

"Зенит" добился минимальной победы в товарищеском матче с "Левски" на сборе в Австрии – 1:0​.

Единственный гол забил форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун, реализовав пенальти в начале второго тайма.

29 июня петербургский клуб проведет две контрольные встречи – в 12.00 начнется игра с венгерским "Гонведом", в 17.30 – с "Црвеной Звездой"​.

Товарищеский матч

"Левски" – "Зенит" – 0:1 (0:0)

Гол: Азмун, 48 – с пенальти.

"Левски": Миятович, Найденов, Каргас, Нуну Рейс, Горанов, Тьям (Юруков, 55), Райнов, Мариани, Ст.Иванов (Петков, 77), Костов (Димитров, 66), Паулинью (Мазурек, 76).

"Зенит": Лунев (Бабурин, 46), Смольников (Терентьев, 62), Иванович (Мевля, 62), Ракицкий (Набиуллин, 62), Жирков (Мак, 62), Мусаев (Маммана, 46), Нобоа (Краневиттер, 62), Ригони (Эрнани, 62), Ерохин (Дзюба, 62), Дриусси (Оздоев, 46), Азмун (Заболотный, 62).