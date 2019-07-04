19:05 | Футбол — РПЛ

"Зенит" объявил о переходе Полоза в "Сочи"

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"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что нападающий Дмитрий Полоз продолжит карьеру в "Сочи".

Футбольный клуб "Зенит" желает Дмитрию Полозу удачи в составе новой команды! - говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Полоз выступал за "Рубин" на правах аренды. Он провел 30 матчей в составе казанского клуба, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. 

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-07-04-dmitriy-poloz-prodolzhit-kareru-v-sochi.htm

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