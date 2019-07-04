"Зенит" объявил о переходе Полоза в "Сочи"

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что нападающий Дмитрий Полоз продолжит карьеру в "Сочи".

– Футбольный клуб "Зенит" желает Дмитрию Полозу удачи в составе новой команды! - говорится в сообщении.

Дмитрий Полоз продолжит карьеру в Сочи.



Футбольные клубы "Зенит" и "Сочи" достигли соглашения о переходе нападающего: https://t.co/Ij3ICAaPzi pic.twitter.com/TM9c2Z81f6 – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 4 июля 2019 г.

В минувшем сезоне Полоз выступал за "Рубин" на правах аренды. Он провел 30 матчей в составе казанского клуба, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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