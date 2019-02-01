"Зенит" объявил о переходе Барриоса

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Боки Хуниорс" Вильмара Барриоса. 25-летний колумбиец присоединился к петербургскому клубу вечером 1 февраля на сборе в Испании и провел первое занятие под руководством главного тренера Сергея Семака.
Контракт Барриоса с "Зенитом" рассчитан на 4,5 года.
Официально: Вильмар Барриос – игрок "Зенита"!– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 1 февраля 2019 г.
Подробности: https://t.co/n1hFU7Pcpa pic.twitter.com/sZnRqFhYFv
Барриос выступал за "Боку Хуниорс" с лета 2015 года. В составе этого клуба он дважды становился чемпионом Аргентины, а также дошел до финала Кубка Либертадорес-2018.
Барриос провел 66 матчей в составе "Боки Хуниорс", в которых забил один мяч.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-02-01-dobro-pozhalovat-vilmar-v-zenit-perekhodit-igrok-sbornoy-kolumbii.htm