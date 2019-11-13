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«Зенит» обратился к Давиду Вилье

17:10

Испаноязычный Twitter «Зенита» опубликовал обращение к бывшему форварду сборной Испании Давиду Вилье. Футболист сегодня объявил о завершении карьеры.

«Для нас было честью играть против тебя. Удачи, приятель», — говорится в сообщении «Зенита».

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