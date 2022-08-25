Источник: «Зенит» предложил 20 миллионов евро за игрока «Фенербахче» Салаи

«Зенит» интересуется защитником «Фенербахче» Аттилой Салаи.

Как сообщает Fenerbahce Republic со ссылкой на инсайдера Ягиза Сабункоглу, клуб из Санкт-Петербурга предложил турецкому клубу 20 миллионов евро за 24-летнего игрока.

В составе «Фенербахче» защитник играет с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. В минувшем сезоне Салаи провел 42 матча, забив гол и сделав 2 ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.