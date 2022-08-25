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Источник: «Зенит» предложил 20 миллионов евро за игрока «Фенербахче» Салаи

Fenerbahce Republic: «Зенит» предложил 20 миллионов евро за игрока «Фенербахче» Салаи
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Аттила Салаи.
Фото Global Look Press

«Зенит» интересуется защитником «Фенербахче» Аттилой Салаи.

Как сообщает Fenerbahce Republic со ссылкой на инсайдера Ягиза Сабункоглу, клуб из Санкт-Петербурга предложил турецкому клубу 20 миллионов евро за 24-летнего игрока.

В составе «Фенербахче» защитник играет с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. В минувшем сезоне Салаи провел 42 матча, забив гол и сделав 2 ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/fbrepublicorg/status/1562708882207948800?s=20&t=pmgowKaRreE_AD_ZX9ulaQ
Футбол
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