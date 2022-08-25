Источник: «Зенит» предложил 20 миллионов евро за игрока «Фенербахче» Салаи
Fenerbahce Republic: «Зенит» предложил 20 миллионов евро за игрока «Фенербахче» Салаи
«Зенит» интересуется защитником «Фенербахче» Аттилой Салаи.
Как сообщает Fenerbahce Republic со ссылкой на инсайдера Ягиза Сабункоглу, клуб из Санкт-Петербурга предложил турецкому клубу 20 миллионов евро за 24-летнего игрока.
В составе «Фенербахче» защитник играет с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. В минувшем сезоне Салаи провел 42 матча, забив гол и сделав 2 ассиста.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.
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|4
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|1
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|13
|
3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|3
|0
|11-4
|12
|
5
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|
6
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|6
|3
|2
|1
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|11
|
7
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|6
|3
|1
|2
|9-11
|10
|
8
|Ахмат
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
9
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|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
10
|Кр. Советов
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|
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|Оренбург
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
12
|Локомотив
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|
13
|Н. Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|
15
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|
16
|Торпедо
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
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|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|- : -
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|28.08
|17:30
|
Торпедо – Краснодар
|- : -
|28.08
|19:45
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
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|Г
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|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|5
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
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Локомотив
|3
|1
|1
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|1
|1
|
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Торпедо М
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