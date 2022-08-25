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Сегодня, 13:59

«Болонья» сегодня объявит о переходе Моро

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Никола Моро.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», «Болонья» сегодня объявит о переходе полузащитника «Динамо» Николы Моро.

Вчера 24-летний хорват прибыл в Италию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в итальянский клуб.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых и отдал две результативные передачи. Контракт Моро с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.

Никола Моро
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ФК Болонья
ФК Динамо (Москва)
серия А
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 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
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 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
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 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
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