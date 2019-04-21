"Зенит" напомнил цитату Семака про Дзюбу после матча с "Краснодаром"

"Зенит" после матча 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" (3:2) в Твиттере напомнил цитату главного тренера команды Сергея Семака про нападающего Артема Дзюбу. Форвард сделал дубль в этой встрече, забив победный мяч на 95-й минуте.

"Напомним цитату Сергея Семака: "Дзюба забьет в тот момент, когда это будет нужно больше всего", - говорится в сообщении "Зенита".

"Зенит" набрал 51 очко в турнирной таблице и оторвался от "Локомотива" на 8 очков. На счету "Краснодара", который идет третьим, 42 пункта.