«Зенит» начал сотрудничество с поисковым отрядом «ЛизаАлерт»
Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» стал партнером «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
В рамках сотрудничества и социальной программы «Зенит рядом» петербуржцы окажут отряду информационную поддержку в распространении информации о пропавших людях, расскажут болельщикам о деятельности отряда и помогут привлечь новых добровольцев.
14 сентября на матче с тульским «Арсеналом» вместе с объявлением стартового состава на экранах «Газпром Арены» появились ориентировки поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В течение предматчевого эфира «PROЗенит» болельщикам также были показаны ориентировки на пропавших. Это ориентировки на реальных людей, которые до сих пор не вернулись домой.
Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» занимается оперативным поиском пропавших людей в городской и природной среде с 2010 года. «ЛизаАлерт» осуществляет и координирует поиски, выступает с законодательными инициативами, проводит выставки, обучающие и просветительские мероприятия, пишет профилактические статьи и методические пособия.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-09-14-futbolnyy-klub-zenit-obyavlyaet-o-nachale-sotrudnichestva-s-otryadom-lizaalert-.htm