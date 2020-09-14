«Зенит» начал сотрудничество с поисковым отрядом «ЛизаАлерт»

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» стал партнером «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

В рамках сотрудничества и социальной программы «Зенит рядом» петербуржцы окажут отряду информационную поддержку в распространении информации о пропавших людях, расскажут болельщикам о деятельности отряда и помогут привлечь новых добровольцев.

14 сентября на матче с тульским «Арсеналом» вместе с объявлением стартового состава на экранах «Газпром Арены» появились ориентировки поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В течение предматчевого эфира «PROЗенит» болельщикам также были показаны ориентировки на пропавших. Это ориентировки на реальных людей, которые до сих пор не вернулись домой.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» занимается оперативным поиском пропавших людей в городской и природной среде с 2010 года. «ЛизаАлерт» осуществляет и координирует поиски, выступает с законодательными инициативами, проводит выставки, обучающие и просветительские мероприятия, пишет профилактические статьи и методические пособия.