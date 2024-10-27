«Зенит» — «Локомотив»: железнодорожники сравняли счет

«Локомотив» сравнял счет в матче 13-го тура чемпионата России против «Зенита» — 1:1.

На 68-й минуте отличился 19-летний Алексей Батраков, для которого этот гол стал 8-м в нынешнем сезоне РПЛ.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».