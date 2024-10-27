Агент Ходжи: «Велдин в восторге от Казани, ему нравится Россия»

Футбольный агент Данко Дикич рассказал, что полузащитник Велдин Ходжа быстро адаптировался в «Рубине».

22-летний хорватский футболист сделал дубль в матче 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

«Велдин великолепно адаптировался в «Рубине», он очень счастлив в клубе, в восторге от Казани, ему нравится Россия. Все просто великолепно. Он чувствует себя там своим, в клубе все очень профессионально», — приводит слова Дикича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ходжа провел 8 матчей за «Рубин», забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.