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Агент Ходжи: «Велдин в восторге от Казани, ему нравится Россия»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Данко Дикич рассказал, что полузащитник Велдин Ходжа быстро адаптировался в «Рубине».

22-летний хорватский футболист сделал дубль в матче 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

«Велдин великолепно адаптировался в «Рубине», он очень счастлив в клубе, в восторге от Казани, ему нравится Россия. Все просто великолепно. Он чувствует себя там своим, в клубе все очень профессионально», — приводит слова Дикича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ходжа провел 8 матчей за «Рубин», забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Рубин (Казань)
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