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«Ахмат» является основным претендентом на нападающего «Уфы» Агаларова

«Ахмат» является основным претендентом на лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ахмат» является основным претендентом на нападающего «Уфы» Гамида Агаларова. Стороны близки к заключению соглашения, утверждает «Чемпионат».

При этом у 21-летнего форварда нет вариантов в Европе или в топ-клубах РПЛ.

Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/22. На счету форварда — 20 голов и 2 результативные передачи в 33 матчах за уфимскую команду во всех турнирах.

Нападающий «Уфы» был признан лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4737703-ahmat-favorit-v-borbe-za-agalarova-storony-vedut-prodvinutye-peregovory.html
Гамид Агаларов
ФК Ахмат
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