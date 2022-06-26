«Ахмат» является основным претендентом на нападающего «Уфы» Агаларова

«Ахмат» является основным претендентом на нападающего «Уфы» Гамида Агаларова. Стороны близки к заключению соглашения, утверждает «Чемпионат».

При этом у 21-летнего форварда нет вариантов в Европе или в топ-клубах РПЛ.

Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/22. На счету форварда — 20 голов и 2 результативные передачи в 33 матчах за уфимскую команду во всех турнирах.

Нападающий «Уфы» был признан лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22.