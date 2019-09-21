«Зенит» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодежных команд
13:27
В матче 10-го тура первенства России среди молодежных команд «Зенит» принимал «Рубин». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
«Зенит» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице. «Рубин» с 11 баллами занимает 12-е место.
Молодежные команды
10-й тур
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Рубин — мол.» (Казань) — 1:1 (1:0)
Голы: Бачинский, 15 (1:0). Дзауров, 86 (1:1).
Судья: Дрожачих (Киров).
21 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
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