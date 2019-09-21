«Зенит» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодежных команд

В матче 10-го тура первенства России среди молодежных команд «Зенит» принимал «Рубин». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Зенит» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице. «Рубин» с 11 баллами занимает 12-е место.

Молодежные команды

10-й тур

«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Рубин — мол.» (Казань) — 1:1 (1:0)

Голы: Бачинский, 15 (1:0). Дзауров, 86 (1:1).

Судья: Дрожачих (Киров).

21 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».