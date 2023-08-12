В воскресенье, 13 августа, «Зенит» на своем поле примет «Факел» в матче 4-го тура РПЛ — 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 17:00. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Факел».

«Зенит» в первых трех турах набрал лишь 4 очка. Питерский клуб обыграл «Пари НН» (2:0), затем сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) и потерпел поражение от «Динамо» (2:3). Команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

«Факел» является единственной командой, которой пока не удалось набрать очков в текущем розыгрыше чемпионата России. Воронежский клуб потерпел три поражения в трех матчах.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика