Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил третий гол в ворота «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ.

Форвард петербуржцев отличился на первой добавленной минуте первого тайма.

Ранее отличились Сердар Азмун и Бранислав Иванович.

Отметим, фанаты «Зенита» и «Динамо» покинули трибуны после 40-й минуты.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр