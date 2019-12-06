«Зенит» — «Динамо»: Дзюба забил третий гол петербуржцев
20:22
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил третий гол в ворота «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ.
Форвард петербуржцев отличился на первой добавленной минуте первого тайма.
Ранее отличились Сердар Азмун и Бранислав Иванович.
Отметим, фанаты «Зенита» и «Динамо» покинули трибуны после 40-й минуты.
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