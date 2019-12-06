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«Зенит» — «Динамо»: Дзюба забил третий гол петербуржцев

20:22
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил третий гол в ворота «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ.

Форвард петербуржцев отличился на первой добавленной минуте первого тайма.

Ранее отличились Сердар Азмун и Бранислав Иванович.

Отметим, фанаты «Зенита» и «Динамо» покинули трибуны после 40-й минуты.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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