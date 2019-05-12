"Зенит" – ЦСКА: фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В воскресенье, 12 мая, в чемпионате России состоится центральный матч 28-го тура. "Зенит" примет ЦСКА на "Газпром Арене". Рассказываем, в какой исход верят букмекеры.

"Зенит" стал чемпионом и проведет первый матч в новом статусе при домашней публике, которую, вероятно, захочет порадовать. При этом не исключено, что, как и чемпионы прошлых лет, команда Сергея Семака расслабится и позволит сопернику заполучить три очка. ЦСКА из последних сил цепляется за место в Лиге чемпионов, и игра с сине-бело-голубыми может стать решающей для армейцев, которые в последних пяти встречах победили лишь раз.

БК "Лига Ставок" дает одинаковые коэффициенты на победу команд – 2,70, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2700 рублей. Коэффициент на ничью – 3,35. Букмекеры полагают, что матч будет результативным. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,50, на "Тотал" меньше 2 – 2,45.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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