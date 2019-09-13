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«Зенит» — «Арсенал»: Караваев дебютировал за хозяев

21:50
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Новичок «Зенита», защитник Вячеслав Караваев дебютировал за питерскую команду в матче 9-го тура чемпионата России против «Арсенала».

24-летний российский футболист появился на поле на первой компенсированной минуте встречи вместо Юрия Жиркова.

Караваев перешел в «Зенит» из «Витесса» 2 сентября.

Зенит — Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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