«Зенит» — «Арсенал»: Караваев дебютировал за хозяев
21:50
Новичок «Зенита», защитник Вячеслав Караваев дебютировал за питерскую команду в матче 9-го тура чемпионата России против «Арсенала».
24-летний российский футболист появился на поле на первой компенсированной минуте встречи вместо Юрия Жиркова.
Караваев перешел в «Зенит» из «Витесса» 2 сентября.
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