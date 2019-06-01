Зелимхан Бакаев: "С "Арсеналом" все будет отлично"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев, год отыгравший на правах аренды за "Арсенал", ​в интервью "СЭ" отметил, что у тульской команды все будет хорошо. Также он рассказал, как Игорь Черевченко изменил игру туляков.

– "Арсенал" – команда Кононова или все-таки Черевченко?

– Думаю, больше Черевченко, все-таки, он уже полгода в Туле. Но и от Олега Георгиевича у нас многое осталось. Кононов тоже внес немалую лепту в успех "Арсенала".

– Почему при Кононове "Арсенал" играл в привлекательный футбол, при этом результата не было, а при Черевченко команда выдала великолепную весну?

– Во-первых, при Олеге Георгиевиче команда только создавалась. Во-вторых, говорю же, очень важны сборы. Летом не было меня, Джорджевича, Мирзова и многих других. Костяк еще не успел сыграться. Мы показывали хорошую игру, но была проблема с обороной: при Кононове мы действовали чуть иначе, высоко встречали соперника. Команда хорошенько поработала в паузе, сыгралась, чуть изменился стиль игры, "Арсенал" стал больше действовать от обороны и убегать в контратаки. Все это в сумме дало результат.

– Как думаете, что ждет "Арсенал" в будущем?

– У клуба сильное руководство, сильный спортивный директор. Думаю, "Арсенал" найдет классных игроков нам на замену, которые соответствуют уровню Лиги Европы, и сможет бороться за высокие места в чемпионате России. Все будет отлично. В Европе "Арсенал" не провалится, уверен. (Александр Рогулев)

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