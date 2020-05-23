Зелимхан Бакаев рассказал о своем самочувствии. У него был выявлен коронавирус
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о том, как переносит коронавирус. Он отметил, что заболевание протекает бессимптомно.
По итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у игрока был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания. Хавбек остался в Москве и переносит болезнь дома.
— Поздравляю всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан. Пусть Всевышний благословит наш пост и примет наши молитвы!
Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно.
Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку.
В свою очередь, призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного и мы вновь вернемся к своей нормальной жизни, — написал Бакаев в своем Instagram.
На 23 мая в России зафиксировано 335 882 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 9 434 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 3 388 человек, сегодня зафиксировано 139 случаев смерти.
Поздравляю всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан. Пусть Всевышний благословит наш пост и примет наши молитвы! Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку. В свою очередь, призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного и мы вновь вернёмся к своей нормальной жизни. Марх къоабал хилда бусалба мел волчун!!!