Зелимхан Бакаев рассказал о своем самочувствии. У него был выявлен коронавирус

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о том, как переносит коронавирус. Он отметил, что заболевание протекает бессимптомно.

По итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у игрока был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания. Хавбек остался в Москве и переносит болезнь дома.

— Поздравляю всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан. Пусть Всевышний благословит наш пост и примет наши молитвы!

Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно.

Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку.

В свою очередь, призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного и мы вновь вернемся к своей нормальной жизни, — написал Бакаев в своем Instagram.

На 23 мая в России зафиксировано 335 882 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 9 434 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 3 388 человек, сегодня зафиксировано 139 случаев смерти.