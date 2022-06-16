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Сегодня, 13:44

Зелимхан Бакаев провел первую тренировку в составе «Зенита»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Полузащитник Зелимхан Бакаев провел первую тренировку в составе «Зенита».

Пресс-служба команды из Санкт-Петербурга опубликовала видео, в котором 25-летний россиянин занимается на клубной базе.

Вчера, 15 июня, клуб из Санкт-Петербурга объявил о заключении контракта с Бакаевым на три года с возможностью продления еще на сезон.

Зелимхан Бакаев — воспитанник «Спартака». В начале июня футболист покинул московскую команду на правах свободного агента — клуб не стал продлевать контракт с игроком.

Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
10
6
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

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Горан Чаушич

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