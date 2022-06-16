Зелимхан Бакаев провел первую тренировку в составе «Зенита»

Полузащитник Зелимхан Бакаев провел первую тренировку в составе «Зенита».

Пресс-служба команды из Санкт-Петербурга опубликовала видео, в котором 25-летний россиянин занимается на клубной базе.

Вчера, 15 июня, клуб из Санкт-Петербурга объявил о заключении контракта с Бакаевым на три года с возможностью продления еще на сезон.

Зелимхан Бакаев — воспитанник «Спартака». В начале июня футболист покинул московскую команду на правах свободного агента — клуб не стал продлевать контракт с игроком.