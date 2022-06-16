Зелимхан Бакаев назвал тяжелым переход в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев во время своей презентации рассказал о деталях трансфера в клуб из Санкт-Петербурга.

— Тяжело ли было принять решение о переходе?

— Непросто было. Все понимают — тяжелый переход. Но я амбициозный, ставлю максимальные цели. Я уверен, что смогу добиться многого. Это большой клуб с большой историей. Надо работать и все будет.

— В «Спартаке» таких перспектив на было?

— В «Спартаке» тоже большие амбиции и перспективы. Но я игрок «Зенита» и хочу говорить только о нем, — сказал Бакаев.

15 июня «Зенит» объявил о подписании контракта по схеме «3+1» с 25-летним Бакаевым. Российский футболист покинул «Спартак» 1 июня. Он является воспитанником красно-белых.