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Сегодня, 14:09

Зелимхан Бакаев назвал тяжелым переход в «Зенит»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев во время своей презентации рассказал о деталях трансфера в клуб из Санкт-Петербурга.

— Тяжело ли было принять решение о переходе?

— Непросто было. Все понимают — тяжелый переход. Но я амбициозный, ставлю максимальные цели. Я уверен, что смогу добиться многого. Это большой клуб с большой историей. Надо работать и все будет.

— В «Спартаке» таких перспектив на было?

— В «Спартаке» тоже большие амбиции и перспективы. Но я игрок «Зенита» и хочу говорить только о нем, — сказал Бакаев.

15 июня «Зенит» объявил о подписании контракта по схеме «3+1» с 25-летним Бакаевым. Российский футболист покинул «Спартак» 1 июня. Он является воспитанником красно-белых.

Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
9
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

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Краснодар

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