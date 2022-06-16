Агаларов признан лучшим молодым игроком РПЛ в сезоне-2021/22

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов признан лучшим молодым игроком Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, второе место в голосовании занял полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. На третьей позиции расположился хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Победитель был определен голосованием, в котором участвовали капитаны и главные тренеры клубов, главные редакторы спортивных СМИ, а также комментаторы телеканала «Матч Премьер» и тренер национальной команды России Николай Писарев.

На награду претендовали игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года.

В прошедшем сезоне 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 мячей в 30 матчах.