Зелимхан Бакаев: «Над вызовом в сборную уже не подкалывали»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой» рассказал, что в команде его уже никто не подкалывал по поводу вызова в сборную России.

— На неделе вам пришел вызов в сборную России. Какие были эмоции и подкалывали в команде, может, Джикия шутил?

— Эмоции положительные, это всегда приятно. Но чего-то такого бурного не было, все же это уже второй вызов. Тогда подкалывали. Джикия, конечно. Сейчас уже ничего такого не было. Поздравили ребята.(Ярослав Сусов, Дмитрий Гирин)