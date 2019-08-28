Зелимхан Бакаев: «Лидерские качества? Пока рано об этом говорить»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой» сказал, что команда не думает о воскресной игре с «Зенитом» в чемпионате России.

— Как вам атмосфера на стадионе в Браге после дерби с ЦСКА и что для вас важнее — обыграть и пройти «Брагу» или выиграть в воскресенье у «Зенита»?

— Атмосфера была нормальной. Там не только свистели, но и поддерживали. Сейчас мы думаем только о матче с «Брагой», все мысли только об этом. Готовы к тяжелой игре, настроены побеждать. Ничего другого в голове нет.

Лидерские качества? Об этом рано говорить, слишком мало времени прошло. Время покажет. Буду выкладываться, а выводы будете делать вы и тренеры.

(Дмитрий Гирин, Ярослав Сусов)