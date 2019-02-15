Зелимхан Бакаев: "Арсенал" подойдет к матчу с ЦСКА в своей лучшей форме"

Полузащитник "Арсенала" Зелимхан Бакаев после поражения от "Торпедо-БелАЗа" в товарищеском матче (0:2) заявил, что его команда подойдет к игре 18-го тура чемпионата России против ЦСКА в своей лучшей форме.

- Пропустили мячи из-за своих ошибок, недоигрывали моменты, не реализовывали у чужих ворот. Вот и вся проблема, - приводит слова Бакаева официальный сайт "Арсенала". - Нагрузка вчера была серьезная, но не хочу говорить, что в этом причина. Были наши глупые ошибки, и не нагрузки тому виной. Физически мы хорошо готовы, осталось идеально подойти к ЦСКА, в чем нам помогут тренеры.

Красные и желтые карточки? Это сборы, никто не волнуется, что подведет команду, поэтому так играет. Но белорусы очень качественно сбивали темп и наши атаки. О судьях говорить не хочу. Как бы ни судили, мы не имеем права проигрывать. Мы команда премьер-лиги, независимо от причин, мы не может уступать. К ЦСКА подойдем в своей лучшей форме, избежим ошибок и будем свои мячи забивать.

"Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 20 очков. В текущем сезоне Бакаев провел 17 матчей за "канониров" и забил 5 голов.

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