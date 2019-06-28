Зе Луиш: "Пусть Глушаков будет так же успешен, как был в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в интервью "СЭ" рассказал о прощании с полузащитником Денисом Глушаковым. Клуб разорвал контракт с хавбеком по обоюдному согласию.

– Глушаков ушел. Как вы попрощались?

– Это было трогательное прощание. Но рано или поздно со всеми приходится расставаться. С Денисом я играл в "Спартаке" с момента моего прихода. Желаю ему удачи на новом месте. Пусть будет так же успешен, как был в "Спартаке".

– Он был хорошим капитаном?

– Жаловаться мне не на что. (Дмитрий Зеленов)

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