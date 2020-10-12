РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Зе Луиш прибыл в Москву

12 октября 2020, 23:51
Зе Луиш. Фото ФК "Локомотив"
Зе Луиш. Фото ФК "Локомотив"
Теги:

Новичок «Локомотива» Зе Луиш прибыл в Москву, сообщает Instagram клуба. О подписании форварда стало известно 6 октября.

Соглашение рассчитано на три года. Ранее нападающий выступал за «Жил Висенте», «Брагу», «Видеотон», «Спартак» и «Порту». Всего за карьеру он забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.

29-летний игрок из Кабо-Верде в прошлом сезоне провел 31 матч за «Порту» и забил десять мячей при двух голевых передачах. За «Спартак» он с 2015 по 2019 год отыграл 109 матчей и забил 35 мячей при 23 ассистах. Вместе с командой он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир