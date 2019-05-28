16:01 | Футбол — РПЛ

Зе Луиш не стал отвечать на вопрос о своем будущем в "Спартаке"

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Нападающий "Спартака" Зе Луиш не стал отвечать на вопрос о своем будущем в команде, равно как и на другие вопросы. Сегодня проходит заседание совета директоров клуба. 

Нынешний контракт 28-летнего игрока сборной Кабо-Верде рассчитан до 2021 года. В этом сезоне Зе Луиш сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 4 голевые передачи. (Дмитрий Зеленов)

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