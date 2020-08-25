Зайнутдинов официально перешел в ЦСКА из «Ростова»

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Бактиера Зайнутдинова. Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до окончания сезона-2024/25.

Отметим, что граждане Казахстана не считаются легионерами в российском чемпионате.

В этом сезоне футболист провел 4 матча за «Ростов» в чемпионате России и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне в 17 играх он записал на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи.