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Зайнутдинов официально перешел в ЦСКА из «Ростова»

14:22
Бактиер Зайнутдинов стал игроком ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА
Бактиер Зайнутдинов стал игроком ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Бактиера Зайнутдинова. Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до окончания сезона-2024/25.

Отметим, что граждане Казахстана не считаются легионерами в российском чемпионате.

В этом сезоне футболист провел 4 матча за «Ростов» в чемпионате России и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне в 17 играх он записал на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи.

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