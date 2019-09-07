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Заявление «Локомотива» по травме Чорлуки

19:25

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука избежал серьезного повреждения в контрольном матче с юрмальским «Спартаком» (2:0). 33-летний хорват покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.

«Главный вопрос сегодняшнего вечера: как там Чарли? Отвечаем: в порядке, все будет хорошо. Решили не рисковать его здоровьем сегодня», — говорится в сообщении «Локо».

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