Заявление "Фратрии" об информации о получении денег за поддержку зарядов против руководства "Спартака"

"Фратрия", объединение болельщиков "Спартака", предложила ряду СМИ извиниться за информацию о полученных деньгах за заряды против руководства красно-белых.

В воскресенье, 17 марта, перед матчем 20-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (1:1), на котором побывал бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера, эту информацию опубликовал телеграм-канал "Мутко против".

Приводим заявление "Фратрии" полностью:

- В воскресенье перед матчем "Спартак" – "Зенит" ряд крупнейших спортивных СМИ (Чемпионат.ком, Советский спорт, Спортс.ру, Соккер.ру) разместили информацию со ссылкой на телеграм-канал о том, что "Фратрии" были заплачены деньги за поддержку на игре зарядов против руководства клуба.



Данная информация является недостоверной и размещена с единственной целью – провокацией тех самых "столкновений".



При этом, размещая утверждения такого рода, СМИ обязаны проверять их на соответствие действительности и несут ответственность за размещение недостоверных сведений. Согласно статье 57 Закона РФ "О СМИ" мы предлагаем всем СМИ, разместившим информацию о передаче "Фратрии" денег за поддержку зарядов против руководства клуба, либо указать конкретное лицо, чью информацию они воспроизвели, либо опубликовать опровержение таких сведений и принести свои извинения.



Мы не сторонники обращать внимания на каждый такой инфоповод, но когда в одной заметке прямо говорится о том, что на встрече с Массимо Каррерой нам были переданы деньги за позицию на секторе, мы вынуждены защищать свое имя всеми доступными способами.