Заурбек Плиев: "Динамо" для меня многое значит"

Защитник "Динамо" Заурбек Плиев поделился эмоциями от перехода в новый клуб. Он отметил, что для него "Динамо" многое значит, поскольку он рос в академии клуба.

– Я очень рад вернуться в "Динамо" – этот клуб для меня очень многое значит, ведь я воспитанник динамовской академии, – цитирует официальный сайт "Динамо" Плиева. – Для меня самого это новый этап в карьере, в которой я делаю шаг вперед, новое испытание. Настрой самый боевой! Готов к работе, к борьбе за место в основном составе. Будем доказывать и добиваться максимальных высот с московским "Динамо"!