Хапов: «Из РФС прислали письмо: «Продолжите пассивно сидеть — дисквалифицируем»

Тренер «Локомотива» Заур Хапов рассказал, как в 2022 году номинально являлся главным тренером команды при Марвине Комппере.

«Всем руководил Комппер. От меня требовалось только присутствовать на скамейке во время матчей и ходить на пресс-конференции. В остальное время я помогал Саше Марту тренировать вратарей. Футбольные люди прекрасно понимали сложившуюся ситуацию, тем более клуб официально заявлял, что главный, по сути, Комппер.

Комппер во время матчей, как настоящий главный тренер, руководил командой с бровки, жестикулировал, кричал, а я просто сидел. Это не понравилось РФС, и они прислали в клуб письмо — дословно не перескажу, но суть такая: «Если Комппер будет активно выбегать в тренерскую зону, а Хапов продолжит так пассивно сидеть, оба будут дисквалифицированы», — приводит слова Хапова Sport24.

4 апреля 2022 года «Локомотив» назначил Хапова на пост главного тренера. При этом тренер Марвин Комппер продолжил осуществлять подготовку команды к матчам.