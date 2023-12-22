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Бителло: «Я мечтаю выступать за сборную Бразилии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, что мечтает играть за сборную Бразилии и получать удовольствие от футбола в России.

«Я мечтаю выступать за основную сборную Бразилии, а также получать максимальное удовольствие от футбола в России. Хочу много забивать, отдавать, побеждать. Взять титул с «Динамо». А как дальше сложится — только Богу известно. Но цель попробовать себя в топ-5 лигах после «Динамо» есть», — приводит Metaratings.ru слова Бителло.

Бителло в сентябре 2023 года перешел в «Динамо» из «Гремио». Он забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в 15 матчах за «Динамо».

Источник: https://metaratings.ru/news/bitello-mechtayu-vystupat-za-sbornuyu-brazilii-i-poluchat-maksimalnoe-udovolstvie-ot-futbola-v-rossii-317526/
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
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11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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