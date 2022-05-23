Круговой: «В «Зените» собраны лучшие футболисты страны»

Защитник «Зенита» Данил Круговой в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал об уровне конкуренции в чемпионате России.

«Пока есть возможность брать трофеи с «Зенитом, у нас все получается. Я верю, что лучшее еще только впереди.

В «Зените» собраны лучшие футболисты страны. Мне повезло, что ушел Ракицкий. Дуглас Сантос перешел в центр, а я получил шанс играть на фланге», — рассказал Круговой в эфире телеканала «Россия 24».

Петербургский клуб выиграл чемпионат России четвертый раз подряд и восьмой раз в истории. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвертый раз стал победителем чемпионата России в качестве тренера.