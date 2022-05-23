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Круговой: «В «Зените» собраны лучшие футболисты страны»

Защитник «Зенита» рассказал об уровне конкуренции в чемпионате Росси
Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал об уровне конкуренции в чемпионате России.

«Пока есть возможность брать трофеи с «Зенитом, у нас все получается. Я верю, что лучшее еще только впереди.

В «Зените» собраны лучшие футболисты страны. Мне повезло, что ушел Ракицкий. Дуглас Сантос перешел в центр, а я получил шанс играть на фланге», — рассказал Круговой в эфире телеканала «Россия 24».

Петербургский клуб выиграл чемпионат России четвертый раз подряд и восьмой раз в истории. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвертый раз стал победителем чемпионата России в качестве тренера.

Данил Круговой
ФК Зенит
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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24.07 20:00
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Зенит

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Краснодар

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И К Ж
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