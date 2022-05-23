В «Химках» определились с новым генеральным директором

По данным «СЭ», новым генеральным директором «Химок» стал Дмитрий Ульянов, который ранее занимал в клубе должность спортивного директора.

Руководящая позиция стала вакантной после ухода по собственному желанию Владимира Габулова, под руководством которого подмосковная команда поднялась с 16-го места на 12-е.

По итогам сезона-2021/22 «Химки» заняли 13-ю позицию в чемпионате России и в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ встретятся со «СКА-Хабаровском» (25 и 28 мая).