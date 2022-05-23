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Сегодня, 22:52

В «Химках» определились с новым генеральным директором

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Михаил Галактионов и Дмитрий Ульянов (справа).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

По данным «СЭ», новым генеральным директором «Химок» стал Дмитрий Ульянов, который ранее занимал в клубе должность спортивного директора.

Руководящая позиция стала вакантной после ухода по собственному желанию Владимира Габулова, под руководством которого подмосковная команда поднялась с 16-го места на 12-е.

По итогам сезона-2021/22 «Химки» заняли 13-ю позицию в чемпионате России и в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ встретятся со «СКА-Хабаровском» (25 и 28 мая).

Владимир Габулов
ФК Химки
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 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 3 : 1
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