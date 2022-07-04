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Сутормин: «Легионеры уехали у многих команд, не только у «Рубина». Тому же «Краснодару» это никак не помешало»

Защитник «Зенита» Сутормин отреагировал на вылет «Рубина» в ФНЛ
Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью с «СЭ» отреагировал на вылет «Рубина» в ФНЛ.

— Как ты отреагировал на вылет «Рубина» из РПЛ?

— Неприятно. Казань — хороший футбольный город. По условиям, которые там есть, команда должна быть в премьер-лиге. Надеюсь, что через год они вернутся обратно.

— Не считаешь, что был нарушен спортивный принцип? У них уехали почти все легионеры.

— Легионеры уехали у многих команд, не только у «Рубина». Тому же «Краснодару» отъезд легионеров никак не помешал.

Алексей Сутормин. «Моя мама обнимала Дзюбу и думала, что это актер!» Сутормин — о Дэдпуле, «Зените» и Суперкубке

Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
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14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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