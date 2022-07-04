Сутормин: «Легионеры уехали у многих команд, не только у «Рубина». Тому же «Краснодару» это никак не помешало»

Защитник «Зенита» Сутормин отреагировал на вылет «Рубина» в ФНЛ

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью с «СЭ» отреагировал на вылет «Рубина» в ФНЛ.

— Как ты отреагировал на вылет «Рубина» из РПЛ?

— Неприятно. Казань — хороший футбольный город. По условиям, которые там есть, команда должна быть в премьер-лиге. Надеюсь, что через год они вернутся обратно.

— Не считаешь, что был нарушен спортивный принцип? У них уехали почти все легионеры.

— Легионеры уехали у многих команд, не только у «Рубина». Тому же «Краснодару» отъезд легионеров никак не помешал.