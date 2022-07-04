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Агент Смольникова: «Игорь покинул «Арсенал». По продолжению футбольной карьеры пока не решил»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника Игоря Смольникова, рассказал «СЭ» о будущем своего клиента.

«Контракт Смольникова с «Арсеналом» закончился. Игорь покинул команду. Он сейчас дома, в Санкт-Петербурге. По поводу продолжения футбольной карьеры пока не решил. Все будет зависеть от предложений», — сказал Маньяков «СЭ».

В минувшем розыгрыше чемпионата России 33-летний футболист провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Тульский клуб по итогам сезона выбыл в ФНЛ.

Игорь Смольников
ФК Арсенал (Тула)
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