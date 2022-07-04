Воспитанник «Локомотива» Морозов прокомментировал переход в «Факел» на правах аренды

Воспитанник «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал переход в «Факел» на правах аренды.

«Я рад, что удалось сделать еще шаг, — цитирует Морозова пресс-служба «Факела». Год неплохо складывается. Думаю, что в связи с последними событиями рынок изменился, молодые российские футболисты будут чаще получать свой шанс. Но впереди еще очень много работы, конкуренция в линии обороны в «Факеле» серьезная».

В прошедшем сезоне 21-летний защитник молодежного клуба «Локомотив» выступал на правах аренды в «Волгаре». Морозов провел 10 матчей за астраханскую команду и забил 2 гола.