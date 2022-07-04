Воспитанник «Локомотива» Морозов прокомментировал переход в «Факел» на правах аренды
Воспитанник «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал переход в «Факел» на правах аренды.
«Я рад, что удалось сделать еще шаг, — цитирует Морозова пресс-служба «Факела». Год неплохо складывается. Думаю, что в связи с последними событиями рынок изменился, молодые российские футболисты будут чаще получать свой шанс. Но впереди еще очень много работы, конкуренция в линии обороны в «Факеле» серьезная».
В прошедшем сезоне 21-летний защитник молодежного клуба «Локомотив» выступал на правах аренды в «Волгаре». Морозов провел 10 матчей за астраханскую команду и забил 2 гола.
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0
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|0
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7
|Ахмат
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|0
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|0
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9
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|0
|0
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|0
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|0
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10
|Спартак
|0
|0
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11
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|0
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12
|Урал
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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