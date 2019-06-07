Защитник "Урала" Александр Данцев завершил карьеру

Российский защитник "Урала" Александр Данцев объявил об окончании карьеры игрока и начале деятельности в тренерском штабе молодежной команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Игрок эмоционально поблагодарил болельщиков "Урала" за поддержку:

– Дорогие болельщики футбольного клуба "Урал"! Настал тот день, когда я хочу объявить о завершении карьеры игрока, – цитирует пресс-служба клуба Данцева. – Я хотел бы поблагодарить вас за вашу поддержку, которую я всегда ощущал на протяжении 8 сезонов, что я выходил на поле в майке "Урала"! И я горд, что я защищал эти цвета! Мы выходили в премьер-лигу, играли два раза в финале Кубка страны и 6 лет уверенно выступаем на высшем уровне! Я также хочу поблагодарить руководство клуба, Григория Викторовича Иванова, тренерский состав, обслуживающий персонал, всех футболистов команды, весь футбольный клуб и, конечно, мою семью за поддержку, помощь и терпение! Спасибо вам за все! Сейчас начинается новый этап в моей жизни, я перехожу на тренерскую работу и продолжу трудиться на благо ФК "Урал", только уже в ином качестве!

34-летний защитник провел за "Урал" 180 матчей и забил за основной состав клуба 1 гол.