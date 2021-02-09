Защитник «Спартака» Маслов объяснил, чем Тедеско отличается от Кононова

Защитник красно-белых Павел Маслов в эксклюзивном интервью «СЭ» считает, что дисциплина в команде при Доменико Тедеско выше, чем при Олеге Кононове.

— Свои первые сборы с основной ты провел еще два года назад при Кононове. В чем сильнее всего прибавил с тех пор? — вопрос Маслову.

— Тяжело себя оценивать. Людям со стороны проще посмотреть и сказать, что так, а что не так. Естественно, с течением времени я развился физически — это про себя могу сказать с уверенностью. А другие аспекты легче подчеркнуть извне.

— Сборы в 2020 и 2021 годах ты проводил уже с Тедеско. Насколько сильно его методики отличаются от тех, что были при Кононове?

— Максимально. Начиная с физической подготовки и заканчивая такими моментами, как дисциплина и общекомандные какие-то вещи. Все совершенно по-другому.

— Дисциплина жестче у Тедеско?

— Конечно. Ну, дело не в жесткости даже, а в четкой структурированности. Все четко и понятно объясняется, нет каких-то расплывчатых формулировок.

(Артем Калинин)

Полностью интервью с Масловым можно прочитать здесь.