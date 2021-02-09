Защитник «Спартака» Маслов рассказал, как он мог оказаться в «Газпроме»

Защитник красно-белых Павел Маслов в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнил момент, когда едва не ушел из спорта.

— Ты мог закончить с футболом еще в школьном возрасте. Кем бы стал, если бы не спорт? — вопрос Маслову.

— В принципе, в школе я хорошо учился. Сдавал те предметы, которые футболисты обычно не сдают: физику, профильную математику. Думал поступать в наш Тюменский нефтегазовый университет. Наверное, если бы так и случилось, выбрал бы какую-то специальность в этой сфере, как и мой брат. Потому что понять, к чему лежит душа, я просто не успел — все детство провел в футболе.

— И работал бы в «Газпроме»?

— Постарался бы. Ну, плыл бы по течению, потому что, повторю, я очень много сил и времени посвятил футболу, уехал из семьи, но вот наступил такой момент, что мог с этим закончить. И советовался с родителями... Никто ведь не заставляет всю жизнь работать по той специальности, на которую ты поступил, но получить ее — хуже точно не будет. Голодным, по крайней мере, не останешься.

(Артем Калинин)

Полностью интервью с Масловым можно прочитать здесь.