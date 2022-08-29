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Сегодня, 17:21

Защитник «Спартака» Кофрие согласен на снижение зарплаты в два раза при переходе в «Клермон»

Алексей Еремин
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Зарплата защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие при переходе в «Клермон» составит около 450 тысяч евро, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, бельгиец согласился пойти на уменьшение заработной платы во французском клубе ради игровой практики. В «Спартаке» бельгийский футболист получал около 900 тысяч евро.

Ранее издание Clermont Newsblog сообщило, на 25-летнего бельгийца претендует «Клермон».

В прошедшем сезоне Кофрие провел 25 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями, заработав три красные карточки. В нынешнем сезоне защитник сыграл только 21 минуту в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1).

Контракт бельгийца с московскоим клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-spartaka-kofrie-soglasilsya-na-dvukratnoe-sokrashchenie-zarplaty-v-klermone-1347644/
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