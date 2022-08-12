Защитник «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своей готовности к матчу 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» после травмы.

«Да, с «Уралом» не сыграл все 90 минут, но сейчас восстановился, могу выйти на полный матч с «Сочи». Я готов!» — сказал Джикия «СЭ».

Встреча «Спартака» с «Сочи» состоится 14 августа в Москве. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

После четырех туров РПЛ «Спартака» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» с девятью баллами располагается на третьей позиции.