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Орлов считает, что Барко может заменить Промеса в «Спартаке»

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил старт «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

— Как сказал Деян Станкович, и я с ним согласен, в «Спартаке» есть несколько игроков, которые способны делать разницу, то есть забивать. Это самое главное. И Барко как бы возглавил эту группу и забил сразу в первом же матче. Он опасно атаковал, очень нацелен был на ворота. Видно, что он очень качественный футболист и, может быть, это вдохновит всех остальных спартаковцев. Я думаю, он может исполнять в «Спартаке» роль Промеса, лидера атаки, — сказал Орлов «РБ Спорт».

После двух туров РПЛ «Спартак» набрал 3 очка и расплагается на седьмом месте в турнирной таблице. Команда Станковича уступила «Оренбургу» (0:2) и победила «Химки» (3:1).

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Эсекьель Барко
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