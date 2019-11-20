РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Защитник «Рубина» Фомин, который попал в реанимацию, вернулся в расположение клуба

15:07
Теги:

Защитник молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин вернулся в расположение клуба после тяжелой травмы в матче против «Спартака» (0:1), сообщил Twitter казанцев.

Во встрече 13-го тура молодежного первенства России, которая прошла 18 октября, Фомин получил тяжелую травму и был отправлен в больницу с подозрением на разрыв селезенки. В итоге у 17-летнего защитника было внутреннее кровотечение.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир