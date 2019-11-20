Защитник «Рубина» Фомин, который попал в реанимацию, вернулся в расположение клуба

Защитник молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин вернулся в расположение клуба после тяжелой травмы в матче против «Спартака» (0:1), сообщил Twitter казанцев.

Во встрече 13-го тура молодежного первенства России, которая прошла 18 октября, Фомин получил тяжелую травму и был отправлен в больницу с подозрением на разрыв селезенки. В итоге у 17-летнего защитника было внутреннее кровотечение.