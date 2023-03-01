Защитник «Ростова» Прохин: «Гегемония «Зенита» — плюс для российского футбола»

Защитник «Ростова» Данила Прохин ответил на вопрос, поборется ли команда с «Зенитом» за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Почему нет? Вдруг у «Зенита» начнется неудачная серия. На самом деле, их гегемония — плюс для российского футбола. Так их втройне приятней обыгрывать. А мне, как воспитаннику, даже в пять раз приятнее», — цитирует Прохина Sport24.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 42 очка. «Ростов» с 35 очками идет третьим.

Первый матч после возобновления сезона РПЛ «Ростов» проведет на домашнем поле против «Локомотива». Игра пройдет в субботу, 4 марта.