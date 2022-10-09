Защитник «Локомотива» Едвай признался, что не знает Юрия Семина

Защитник «Локомотива» Тин Едвай прокомментировал увольнение спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Цинбауэра из московского клуба.

— Я хочу сказать фанатам, что с «Локомотивом» все будет хорошо. Мы улучшим положение, обещаю вам, — заявил Едвай «РБ Спорту».

— Ты был удивлен уходу Циннбаэура?

— Какое-то удивление было, потому мы все любим нашу работу и верим в систему. Вот так могу сказать.

— Знаешь ли Юрия Семина?

— Не знаю, кто это.

В 12-м туре РПЛ москвичи уступили «Сочи» (0:4). До этого было три подряд поражения — от «Урала», «Спартака», «Факела» и «Ахмата». Общий счет — 3:13.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, расположившись на 14-й позиции с 9 очками. Отрыв железнодорожников от зоны прямого вылета в первую лигу составляет одно очко.