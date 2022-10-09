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9 октября, 11:08

Полузащитник «Сочи» Нобоа считает, что команда показала хороший футбол в матче с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отметил, что команда продемонстрировала хорошую игру в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Это очень важная победа, после того, как мы один раз сыграли вничью и один раз проиграли. Мы показали хороший футбол, самое главное, что мы выиграли. Конечно, для меня важно, что я забил гол, принес победу, но самое главное — это команда. Мы все играли очень хорошо, реализовывали моменты», — приводит ТАСС слова Нобоа.

«Сочи» одержал разгромную победу над «Локомотивом» в матче, который состоялся 8 октября (4:0). 37-летний полузащитник забил первый гол в игре.

Набрав 20 очков, сочинский клуб расположился на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» занимает 14-е место (9 очков).

Источник: https://tass.ru/sport/15998891
Кристиан Нобоа
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