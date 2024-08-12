Защитник «Краснодара» Кайо из-за повреждения может выбыть на неопределенный срок

Защитник «Краснодара» Кайо может выбыть на некоторое время из-за травмы, полученной в матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1). Футболист неудачно подвернул ногу и воткнулся в газон.

По данным источника, у футболиста подозрение на разрыв связок голеностопа. Вечером 12 августа или утром следующего дня Кайо сделают повторную МРТ.