«Зенит» не будет рассматривать предложение по Малкому ниже 40 миллионов евро

Стали известны новые детали возможного трансфера нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

Как информирует «РБ Спорт», 29 января генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи. Во время беседы руководитель «Зенита» заявил, что клуб готов рассмотреть только полноценный трансфер бразильца.

Также отмечается, что «Зенит» не будет продавать Малкома дешевле 40 миллионов евро и потребует некоторый процент со следующей продажи игрока. «ПСЖ» решил взять время на раздумье. На данный момент питерский клуб не получал официального предложения по форварду.

В текущем сезоне 25-летний бразильский футболист провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.