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Сегодня, 09:34

«Зенит» не будет рассматривать предложение по Малкому ниже 40 миллионов евро

Алина Савинова
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Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны новые детали возможного трансфера нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

Как информирует «РБ Спорт», 29 января генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи. Во время беседы руководитель «Зенита» заявил, что клуб готов рассмотреть только полноценный трансфер бразильца.

Также отмечается, что «Зенит» не будет продавать Малкома дешевле 40 миллионов евро и потребует некоторый процент со следующей продажи игрока. «ПСЖ» решил взять время на раздумье. На данный момент питерский клуб не получал официального предложения по форварду.

В текущем сезоне 25-летний бразильский футболист провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zenit-gotov-rassmatrivat-predlozhenie-po-malkomu-ne-nizhe-e40-mln-medvedev-obshhalsya-s-prezidentom-pszh/
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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